حمدوك يلتقي وكيلة وزارة الخزانة الأمريكية..وتعهدات أمريكية بالعمل لرفع السودان من قائمة الإرهاب

التاريخ: 26-سبتمبر-2019 فى : أخبار 17 مشاهدة التقى رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، بوكيلة وزارة الخزانة الأمريكية للإرهاب والاستخبارات المالية سيجال ماندلكر، بمقر بعثة السودان الدائمة لدى الأمم المتحدة بنيويورك ، وذلك على هامش اجتماع رفيع المستوى للدورة (74) للجمعية العامة للأمم المتحدة. Advertisements وحضر الاجتماع حسب (سونا) اليوم (الخميس)، القائم بأعمال سفارة السودان في واشنطن السفير مجدي أحمد مفضل ومدير مكتب رئيس الوزراء عبد الله إسماعيل ديدان. وناقش الطرفان التعاون والتنسيق بين مكتب الوكيلة والأجهزة النظيرة في الحكومة السودانية. وتم التأكيد على دعم الولايات المتحدة للسودان في مجال الإصلاح الهيكلي لقطاع المصارف والبنوك، بجانب برامج رفع القدرات في مجال مكافحة تمويل الإرهاب. وتعهد الجانب الأمريكي، بالعمل الجاد والعاجل مع المؤسسات المعنية لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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