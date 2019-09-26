الصيني تعرض لإساءة بالغة

طالب لاعب المريخ عماد الصيني السماح والعفو من الجميع لما بدر منه في المباراة التي جمعت فريقة بالشباب، وقال إنه لم يخطى لكنه في المقابل تعرض إلي إساءة لا مثيل لها أدت إلي انفعاله وخروجه عن طوره.

وكشف لاعب المريخ عماد الصيني عن أنه لم يسى النادي إطلاقاً،وأنه لا يمكن أن يشتم الفريق الذي يلعب فيه ويرتدي شعاره بأي حال من الأحوال.

وقال الصيني في حوار قصير بحسب صحيفة السوداني إنه لا يمكن أن يشتم الكيان الكبير مهما كان،وإن حبه للأحمر لاحدود له.

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وأضاف لم أسى للمريخ، و الجميع يعلم أنني ضحيت من أجل أن أرتدي شعار النادي،وأعتقد أن ماحدث ماهو إلا سحابة عابرة لن تتكرر إطلاقاً في المستقبل.

وأقر عماد الصيني بأنه سيعود إلى التدريبات بأسرع ما يمكن، لافتاً إلى أن توقفه عنها يعود إلى أسباب شخصية.

وأضاف : تعرضت إلى ظلم كبير في الأيام الماضية،رغم أنني لست مخطئاً،ولكن في النهاية يجب أن أحترم شعار النادي وبالتالي سأعود إلى التمارين بصورة طبيعية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)