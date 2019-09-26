الأمم المتحدة: مصرع 78 جراء فيضانات السودان‎

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، مصرع 78 شخصاً، من أصل أكثر من 364 ألف متضرر جراء الفيضانات الناجمة عن الأمطار في 17 ولاية سودانية وبمنطقة أبيي المتنازع عليها مع الجارة الجنوبية.

جاء ذلك في تقرير صادر عن مكتب الشئون الإنسانية للأمم المتحدة، بحسب الأناضول.

وذكر التقرير أن “364 ألف و320 شخص تضرروا من الأمطار والفيضانات، بينهم 78 حالة وفاة في 17 ولاية (من أصل 18 ولاية)، ومنطقة أبيي”.

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وأوضح أن غالبية المتضررين يحتاجون إلى مأوى واللوازم المنزلية والغذاء والصحة، وكذلك المياه والصرف الصحي وخدمات النظافة، مشيراً أن عدد المتضررين تجاوز عددهم في الأعوام الأربعة الماضية.

وذكر المكتب الأممي أن دول قطر وتركيا والسعودية والكويت والإمارات تقوم بمساعدة جهود الإغاثة من الفيضانات في السودان.

ومنذ يونيو الماضي، تشهد معظم الولايات السودانية أمطاراً وسيولاً غزيرة أدّت إلى انهيار منازل، كما أدّت إلى قطع الطريق الرئيس الرابط بين العاصمة الخرطوم ومدينة الأبيض (وسط).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)