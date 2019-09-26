بالصور : حقيقة المواد البترولية التي ظهرت على سطح مياه النيل

كون المجلس الأعلى للبيئة والترقية الحضرية بالسودان، يوم الخميس، فريق لتقصي الحقائق حول مقطع الفيديو المتداول عن صب وقود بالنيل، وضم الفريق ممثلاً من إدارة التحكم البيئي وإدارة الرقابة والمخالفات البيئية والمعمل المرجعي بالمجلس بالإضافة للمختبر المرجعي للدراسات البيئية والانشائية، وذلك لتقصي الحقائق حول ماتناقلته الأسافير، وتم تتبع مجري النيل من منطقة توتي حتى منطقة حلة كوكو بالخرطوم، بحسب مانقلت “أخبار الخليج 365”.

وبعد مجهودات مقدرة من فريق العمل تم التأكد بأن المادة الموجودة بالنيل هي عبارة عن كميات من الزيوت الراجعة وليست جازولين كما بمقطع الفيديو وتم تحديد منبع تلك الكميات والجهة المسؤولة من تدفقها بالنيل.

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وبناءً عليه تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمه بموجب قانون البيئة للعام ٢٠٠٨م تعديل ٢٠١٥.

وكان رواد مواقع التواصل الإجتماعي قد تناقلوا على نطاق واسع مقطع فيديو يتحدث عن صب كميات من الوقود لاسيما الجازولين بنهر النيل، يتهم المتحدث فيه ما تسمى بالـ( الدولة العميقة) بسعيها لخلق أزمة وقود في البلاد.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)