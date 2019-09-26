بالفيديو :الأمن المصري يعتقل شاب سوداني بتهمة الإرهاب .. و “عمرو أديب” يصفه بالإخواني

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السودان بعد إعلان مصر القبض على مواطن سوداني بتهمة المشاركة في المظاهرات المخطط لها أن تنطلق الجمعة (27 سبتمبر الجاري)، للمطالبة بإسقاط نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكان الإعلامي المصري عمرو أديب، عرض في برنامجه “الحكاية”، المذاع عبر فضائية “mbc مصر” ، اعترافات لشباب من عدة جنسيات بينهم سوداني، بأنهم دخلوا مصر في تخطيط مسبق للمشاركة بالتظاهرات.

لكن تعليقات مختلفة أثبتت زيف إدعاء الجهات الأمنية المصرية، التي بثت عبر برنامج عمرو أديب فيديو لهؤلاء الشباب وهم يدلون باعترافاتهم.

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