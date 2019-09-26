ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السودان بعد إعلان مصر القبض على مواطن سوداني بتهمة المشاركة في المظاهرات المخطط لها أن تنطلق الجمعة (27 سبتمبر الجاري)، للمطالبة بإسقاط نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وكان الإعلامي المصري عمرو أديب، عرض في برنامجه “الحكاية”، المذاع عبر فضائية “mbc مصر” ، اعترافات لشباب من عدة جنسيات بينهم سوداني، بأنهم دخلوا مصر في تخطيط مسبق للمشاركة بالتظاهرات.
لكن تعليقات مختلفة أثبتت زيف إدعاء الجهات الأمنية المصرية، التي بثت عبر برنامج عمرو أديب فيديو لهؤلاء الشباب وهم يدلون باعترافاتهم.
وبحسب متابعات محرر (أخبار الخليج 365) أصدر “تجمع المهنيين السودانيين”، محرك الثورة السودانية، بياناً قال فيه إنّ الفيديو الذي بثته وسائل إعلام مصرية بشأن الشاب السوداني “جاء مُشيناً وغير أخلاقـي ولا يمت للمهنية بصلة“.
وطالب التجمع وزارة الخارجية السودانية بـ“التدخل العاجل لمعرفة ملابسات الواقعة، والتأكيد على صيانة حقوقه وضمان عدم تعرضه للإكراه والتعذيب، وتمكينه من الاتصال بأسرته، وانتداب محام لحضور التحقيقات معه“.
وأكد البيان أن “عهد إذلال السودانيين قد ولى، وأن كرامة المواطن السوداني يجب أن تكون مُصانة تحت أي سماء، وفوق كل أرض“.
وفي أعقاب ذلك،أصدرت السفارة السودانية بالقاهرة توضيحاً قالت فيه إنه “وفور ورود نبأ اعتقال المواطن السوداني وليد عبدالرحمن حسن سليمان، بتهمة المشاركة في أعمال مخالفة للقانون، قامت السفارة بالتواصل مع وزارة الخارجية المصرية والجهات ذات الصلة، للوقوف على الحادثة والاطمئنان على أحوال المواطن السوداني المحتجز“.
وأكدت السفارة “متابعتها اللصيقة للأمر في إطار مسؤولياتها عن رعاية وسلامة المواطنين السودانيين المقيمين بجمهورية مصر العربية“، متعهدة بأنها “ستوالي إطلاع الرأي العام على التطورات والمستجدات الخاصة بالقضية“.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو :الأمن المصري يعتقل شاب سوداني بتهمة الإرهاب .. و “عمرو أديب” يصفه بالإخواني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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