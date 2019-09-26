بعثة المريخ تطير إلى المغرب لملاقاة الوداد

أعلن مجلس إدارة نادي المريخ عن مغادرة بعثة فريق الكرة إلى المغرب الأحد المقبل لمواجهة فريق الوداد البيضاوي المغربي في إياب الدور الأول من كأس محمد السادس للأندية الأبطال المقررة الثالث من شهر أكتوبر المقبل وتضم البعثة بحسب صحيفة الجريدة الأجهزة الإدارية والفنية والطبية والتي تتكون من عضو المجلس علي أبشر وخالد أحمد المصطفي رئيس القطاع الرياضي ومدثر خيري المدير التنفيذي وأنس نصرالدين نائب مدير الكرة بالإضافة إلى ممثل من الاتحاد السوداني لكرة القدم والجزائري اَيت عبدالملك المدير الفني و الدكتور محمد كمال المشرف على الجهاز الطبي والكابتن حامد بريمة مدرب الحراس والدكتور صلاح خليل (اختصاصي العلاج الطبيعي) وخالد محمد صالح (العلاج الطبيعي) محمد علي محمد مسؤول المعدات. و21 لاعباً،هم: (علي عبداللًة أبوعشرين،منجد النيل أبوزيد،محمد المصطفي،أمير كمال سليمان،رمضان عجب،صلاح محمود نمر،حمزة داوود،أحمد أدم محمود،محمود محمد محمود،التاج إبراهيم،التاج يعقوب،خالدعبدالمنعم،سيف الدين مالك،الصادق أدم،رحماني ماماني،نيلسون لازقيلا،مايكل كبيروفي،أحمدحامد التش،محمدالرشيد،عمادالصيني،السماني الصاوي).

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الخرطوم (أخبار الخليج 365)