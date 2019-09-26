المسماري: ضباط أتراك يقودون المعارك على الأرض لصالح الميليشيات في ليبيا

وأكد المسماري، وفقاً لـ "سكاي نيوز" أن ليبيا في مرحلة حاسمة من المعركة ضد الجماعات المتطرفة، مشيراً إلى إن هناك ضباط أتراك يقودون المعارك على الأرض لصالح الميليشيات.
وأضاف قائلاً: نتطلع لأن يؤكد اجتماع نيويورك على ضرورة الفصل بين المسار السياسي في ليبيا وبين المعركة ضد الجماعات المتطرفة.
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