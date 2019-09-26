المسماري: ضباط أتراك يقودون المعارك على الأرض لصالح الميليشيات في ليبيا

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري، اليوم الخميس، تشهد مرحلة انتقال الإرهاب من التنظيمات المسلحة إلى إرهاب الدول.

وأكد المسماري، وفقاً لـ "سكاي نيوز" أن ليبيا في مرحلة حاسمة من المعركة ضد الجماعات المتطرفة، مشيراً إلى إن هناك ضباط أتراك يقودون المعارك على الأرض لصالح الميليشيات.



وأضاف قائلاً: نتطلع لأن يؤكد اجتماع نيويورك على ضرورة الفصل بين المسار السياسي في ليبيا وبين المعركة ضد الجماعات المتطرفة.