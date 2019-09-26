مرسوم رئاسي لتنظيم الانتخابات التشريعية الفلسطينية قريباً

أكد القيادي في حركة فتح، عبدالله عبدالله، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، سيصدر مرسوماً رئاسياً بإجراء انتخابات تشريعية في الأراضي الفلسطينية، في الفترة المقبلة، تطبيقاً لقرار المحكمة الدستورية العليا التي حلت المجلس التشريعي، في نهاية ديسمبر 2018.

وقال عبدالله، وفقاً لموقع "ـ24"، إن "الرئيس الفلسطيني محمود عباس، سيصدر مرسوماً رئاسياً وفقاً لقرار المحكمة الدستورية العليا، يحدد فيه موعد إجراء الانتخابات التشريعية، وتتولى لجنة الانتخابات المركزية حسب صلاحياتها التحضير لهذه الانتخابات وهي تحتاج لثلاثة شهور، حتى تنجز مهامها".

وتابع "علينا العودة للشعب في ظل المماطلة والتسويف والتعقيدات التي تضعها حركة حماس، وغياب الإرادة لدى حماس لإنهاء انقسامها، سنعود للشعب وهو من يختار من يحكمه وفق صناديق الاقتراع".

وقال عبدالله: "وفق قانون التمثيل النسبي، فإن الفصيل الذي سيتولى تشكيل الحكومة المقبلة هو الذي سيحصل على أكثر الأصوات، شرط أن يكون الجميع شركاء فيها، وبعد ذلك نستكمل تفعيل مؤسسات منظمة التحرير، وإعمار ما دُمر في غزة، وبناء المؤسسات الفلسطينية".

وعن مبادرة الفصائل الفلسطينية لإنهاء الانقسام، التي وافقت عليها حركة حماس، قال عبدالله، إن "الحركة ستسلم ردها للفصائل الفلسطينية من خلال الوفد المكلف بإنهاء الانقسام".

وأضاف "لسنا بحاجة لإضاعة الوقت والعودة للمربع الأول، والبحث عن آليات جديدة ما دام في العام 2017 وقعنا اتفاق بين فتح وحماس، ووافقت عليه كل الفصائل الفلسطينية، وبدأنا تطبيق ذلك الاتفاق بجداول زمنية وتواريخ محددة، إلى أن وقع حادث محاولة استهداف موكب رئيس الوزراء في غزة".

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