قطاع الألبان يدق ناقوس الخطر ويُحذر من انقراض العجول خلال 7 سنوات

دق منتجي قطاع الألبان ناقوس الخطر وأعلنوا عن مخاطر وشيكة تهدد القطاع بالانقراض وكشفوا عن حالات نفوق تصل إلى 60_80% وسط العجول الصغيرة وتوقعوا انقراضها خلال سبعة سنوات تماماً . وشكا المنتجين خلال تنوير باتحاد اصحاب العمل اليوم “الخميس” من ارتفاع تكلفة الانتاج وأكدو أن50%من المنتجين واجهوا خسارة كاملة. وأعلن أمين عرفة مصدري اللحوم خالد المقبول عن فجوة 14 مليون طن في الاعلاف وطالب بضرورة وضع مصفوفة عن القطاع وأوضاعه بجانب إنشاء صندوق مخاطر للقطاع.

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