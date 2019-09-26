رئيس الأركان الجزائري يكشف الهدف من خطاباته المتكررة للشعب

قال رئيس الأركان الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، اليوم الخميس، إن قيادة الجيش، ستتخذ إجراءات تمكن المواطنين من ممارسة حقهم الانتخابي.

وأضاف رئيس الأركان، وفقاً لـ "سبوتنيك" أن التحضير للانتخابات الرئاسية القادمة المقرر إجراؤها في 12 ديسمبر، قد انطلقت فعليا وميدانيا.

وأشار صالح، في هذا الصدد، إلى أن "الجيش الجزائري يتمسك دائما بالمسار الدستوري، ويحرص على الاحترام الكامل والوافي لقوانين الجمهورية"؛ بحسب موقع "النهار".

وكشف صالح، أن الهدف الأسمى لمضمون الخطابات التي يحرص على توجيهها، خلال الزيارات الرسمية بمختلف النواحي لأبناء الوطن الأوفياء هي اطلاعهم بناء على معطيات مؤكدة على مستجدات الوضع.

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وفي وقت سابق، قال رئيس الأركان الجزائري، إن "للجيش إمكانيات معتبرة سيعرف كيف يضعها في خدمة الوطن والشعب".

وتابع "الجيش لن يخلف وعده مهما كانت الظروف والأحوال".

كما أكد صالح، أن "المرحلة التي تمر بها الجزائر تتطلب التحلي بالحكمة والروية والتبصر"، قائلا إن "ترجيح الشرعية الدستورية يجنبنا المراحل الانتقالية وخيمة العواقب".