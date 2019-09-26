إطلاق سراح القيادي الإسلامي أسامة توفيق

أطلقت سلطات الأمن السودانية، الخميس، سراح القيادي في حركة “الإصلاح الآن” الإسلامية، أسامة توفيق، بعد اعتقال دام أكثر من شهرين.

واعتقلت السلطات الأمنية “توفيق” في يوليو/ تموز الماضي، مع الضباط المتهمين بالانقلاب العسكري، وهو من الشخصيات المدنية وليس عسكريا.

وأعلن المتحدث باسم الحركة محمود جمل، في بيان اطلعت عليه الأناضول، إطلاق سراح توفيق، وإلغاء المؤتمر الصحفي المقرر الخميس، من أفراد أسرته للحديث عن اعتقاله.

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والثلاثاء الماضي، أعلنت أسر موقوفين، رفع دعوى قانونية أمام المحكمة الدستورية ووزارة العدل، للإفراج عن ذويهم المحتجزين دون تقديمهم إلى محاكمة.

وأوقفت السلطات السودانية 23 من رموز النظام السابق، بخلاف 32 آخرين من الضباط الموقوفين بتهمة الانقلاب على المجلس العسكري قبل حلّه، بينهم 4 مدنيين.

ونظمت الأسر وقفات احتجاجية متعددة خلال الشهرين الماضيين، للمطالبة بالإفراج عن ذويهم بعد تشكيل الحكومة الانتقالية.