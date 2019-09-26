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أوقية الذهب تسجل ارتفاعا في الأسواق العالمية

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ابراهيم 0 تبليغ

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أوقية الذهب تسجل ارتفاعا في الأسواق العالمية

سجل سعر أوقية الذهب في التداولات العالمية اليوم الخميس 1507.86 دولار، بارتفاع طفيف بلغ دولارين و56 سنتاً عن تداول أمس الأربعاء والذي كان قد بلغ 1505.30 دولار.

وبحسب سونا – بلغ سعر الجرام عالمياً 48.64 دولار، ووفقا لسعر شراء الدولار مقابل الجنيه السوداني ببنك السودان المركزي والذي سجل 45 جنيهاً، فإن السعر المحلي للجرام من الذهب يصبح 2189 جنيه.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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