بالفيديو : “عثمان ذوالنون” يعلن حزبه السياسي الجديد “الطرح القادم” ورد فعل واسع

دشن الناشط السياسي الشاب عثمان ذوالنون حزبه السياسي الجديد تحت أسم “الطرح القادم” المستوحي من قصيدة “البرجوكي” الشهيرة التي دائما ما يرددها في كل المحافل ولايفاته بموقع “فيس بوك” .

وبحسب متابعات محرر (أخبار الخليج 365) دشن “ذو النون” حزبه الجديد بإقامة أيام صحية وعلاجية مجانية بمنطقة “سوبا” جنوب شرقي مدينة الخرطوم .

حيث قال “عثمان ذوالنون” ان العمل السياسي أولى أولوياته أن يخدم مجتمعه , لذلك نصر على العمل الميداني الخدمي بواجهتنا السياسية وفي نفس الوقت نعمل على التوعية والطرح السياسي ونربطهم جميعاً بخدمة المجتمع الذي يحتاج الى أساسياته منم الاكل والشرب والتعليم والصحة والحياة الكريمة .

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ووجد إعلان ميلاد الحزب الجديد الكثير من ردود الافعال المتباينة , حيث علق احدهم : (ماف شي دمر السودان غير الأحزاب ، الزول الداير مصلحة البلد ما بقدم في اطار الحزب بس لكن محل مايمشي بشتغل صاح ) .

لكن التعليق الذي أثار جدلاً كبيرا كان : ( السؤال المهم الذى يدلنا على غرضك هو : من اين لك هذه الميزانية الضخمة ومن الذى يمولك يا ذو النون ومن الذى يقف وراءك …. كن أميناً واكشف أوراقك حتى لا يقع الناس فى نفس فخ الكيزان) .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)