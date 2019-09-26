السودان يأمر بإغلاق الحدود مع ليبيا وأفريقيا الوسطى

التاريخ: 26-سبتمبر-2019
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أصدر مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الخميس، توجيهاً بإغلاق الحدود مع ليبيا وأفريقيا الوسطى لما تشكله من “مخاطر أمنية و اقتصادية”، بحسب وكالة الأنباء الرسمية “سونا”.
وجاءت التوجيهات بإغلاق الحدود مع الدولتين المجاورتين للسودان عقب اجتماع مشترك مع حكومة جنوب دارفور في مدينة نيالا يوم الخميس.
ويمتلك السودان حدوداً مشتركة مع ليبيا في شماله الغربي، فيما يحاذي أفريقيا الوسطى في جنوبه الغربي.
واندلعت خلال الأيام الماضية معارك دامية في مدينة بيراو في أفريقيا الوسطى بين ميليشيات متنافسة قرب الحدود السودانية أسفرت عن مقتل 23 مسلحاً.
فيما يشهد شرق ليبيا معارك بين قوات ما يعرف بـ “الجيش الوطني الليبي” التي يقودها المشير خليفة، وقوات حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من قبل الأمم المتحدة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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