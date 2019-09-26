بالفيديو : شاهده 20 ألفاً في ساعة.. فيديو الفيل السابح بماليزيا يجتاح مواقع التواصل

سجل مشهد لفيل يسبح في بحيرة بماليزيا نسبة مشاهدات عالية على مواقع التواصل الاجتماعي بلغت عشرين ألف شخص في ساعة واحدة.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن الصياد موهد سوردي محمد عزمي (37 عاماً) صادف فيلا يسبح بالقرب من قاربه في بحيرة كينير بولاية ترينجانو شرقي ماليزيا والتقط مشهداً له نشره عبر حسابه على موقع فيسبوك، فشاهده 20 ألف شخص خلال ساعة واحدة.
وبحسب الجزيرة نت قال عزمي في حديثه للإعلام متعجباً من حصول المشهد على نسب مشاهدات عالية خلال فترة قصيرة “أصيد الأسماك في هذه البحيرة منذ 2004، وحتى الآن رأيت 4 مرات فيلة تسبح، ربما لا يعرف الكثيرون عن قدرة الفيلة على السباحة”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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