المحكمة تبرئ ثائر من تهمة قتل شرطي

خرّ شاب من الثوار شكراً لله إثر إعلان محكمة الإرهاب بالخرطوم شمال براءته من تهمة قتل شرطي تهجمت عليه وآخرين مجموعة من الأشخاص ورجمتهم داخل عربة تتبع للشرطة الشعبية بالحجارة أثناء تظاهرات المطالبة بإسقاط النظام السابق في منطقة الامتداد بالعاصمة السودانية الخرطوم.

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وقالت المحكمة في قرارها بحسب اليوم التالي – إن أقوال شهود الاتهام جاءت متضاربة مما يولد الشك الذي يفسر لصالح المتهم، كما أن البينات المقدمة من الاتهام لم تثبت في مواجهته وعليه رأت المحكمة انهيار أركان مادة الاتهام وقررت براءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه تحت المادة (130) من القانون الجنائي.

وأمرت المحكمة بإطلاق سراح الشاب ما لم يكن مطلوباً في إجراءات أخرى.

وتمكنت شرطة التأمين من فض مخاشنة حدثت بين زملاء الشرطي القتيل وذوي وأصدقاء المبرأ بسبب اعتراضهم على قرار المحكمة القاضي ببراءة المتهم من تهمة القتل العمد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)