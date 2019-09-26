الارشيف / اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

المحكمة تبرئ ثائر من تهمة قتل شرطي

0 نشر
ابراهيم 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 26-سبتمبر-2019

10 مشاهدة

المحكمة تبرئ ثائر من تهمة قتل شرطي

خرّ شاب من الثوار شكراً لله إثر إعلان محكمة الإرهاب بالخرطوم شمال براءته من تهمة قتل شرطي تهجمت عليه وآخرين مجموعة من الأشخاص ورجمتهم داخل عربة تتبع للشرطة الشعبية بالحجارة أثناء تظاهرات المطالبة بإسقاط النظام السابق في منطقة الامتداد بالعاصمة السودانية الخرطوم.

Advertisements

وقالت المحكمة في قرارها بحسب اليوم التالي – إن أقوال شهود الاتهام جاءت متضاربة مما يولد الشك الذي يفسر لصالح المتهم، كما أن البينات المقدمة من الاتهام لم تثبت في مواجهته وعليه رأت المحكمة انهيار أركان مادة الاتهام وقررت براءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه تحت المادة (130) من القانون الجنائي.

وأمرت المحكمة بإطلاق سراح الشاب ما لم يكن مطلوباً في إجراءات أخرى.

وتمكنت شرطة التأمين من فض مخاشنة حدثت بين زملاء الشرطي القتيل وذوي وأصدقاء المبرأ بسبب اعتراضهم على قرار المحكمة القاضي ببراءة المتهم من تهمة القتل العمد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المحكمة تبرئ ثائر من تهمة قتل شرطي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا