ذهاب كلاسيكو الكرة الإسبانية يُلعب ظهراً

توقيت غير مثالي، ذلك الذي حدده الاتحاد الإسباني لكرة القدم لإقامة ذهاب كلاسيكو الكرة الإسبانية بين برشلونة وضيفه ريال مدريد في الكامب نو.

المباراة ستقام يوم السبت في 26 من الشهر المقبل الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت إسبانيا (12 بتوقيت غرينتش)، وكانت آخر مرة لعب فيه “كلاسيكو الأرض” في هذا التوقيت كان في 23 ديسمبر/كانون الأول بالبرنابيو وانتهت المواجهة بفوز البرسا بثلاثية نظيفة.

وبحسب يوروسبورت آخر كلاسيكو لعب في الكامب نو سحق البرسا ضيفه وغريمه التقليدي 5-1 في أكتوبر/تشرين الأول 2018.

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واللافت أن المواجهة ستكون بعد يومين فقط من مواجهة الفريق الكتالوني لسلافيا براغ في المجموعة السادسة لدوري الأبطال، والتي ستقام في 23 من الشهر المقبل.

في المقابل، يحل الميرينغي ضيفا على غلطة سراي التركي ضمن منافسات المجموعة الأولى بدوري الأبطال في 22 من الشهر المقبل، أي أنه يملك يوم راحة إضافيا عن البلوغرانا.

ولم يتحدد بعد تاريخ كلاسيكو الإياب أو الساعة التي سيلعب فيه بالبرنابيو، لكنه من المتوقع أن يكون نهاية فبراير/شباط، أو بداية مارس/آذار المقبلين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)