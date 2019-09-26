تفاصيل اجتماع مجلس السيادة في نيالا

التاريخ: 26-سبتمبر-2019 فى : أخبار 185 مشاهدة في اجتماعه الأول خارج الخرطوم وجه مجلس السيادة الانتقالي بضرورة إغلاق حدود السودان مع جمهوريتي ليبيا وأفريقيا الوسطى وبرر قراره بالمخاطر الأمنية والاقتصادية. Advertisements وطالب الاجتماع بضرورة زيادة حصة الولاية من الوقود والدقيق بما يتواءم والزيادة السكانية. وكشف الناطق الرسمي باسم المجلس محمد الفكي بحسب اليوم التالي – أن الاجتماع ناقش كذلك الأوضاع الأمنية وقضية مياه مدينة نيالا ووجه بمراجعة عقودات بعض الطرق الرابطة بين المدينة ومدن أخرى وطالب بتنشيط حملات مكافحة المخدرات والتفلتات الأمنية. وأوضح الناطق الرسمي باسم مجلس السيادة أن كل العربات المحصورة التى دخلت عبر الحدود الليبيه وجمهورية أفريقيا الوسطى ستتم معالجتها ولكن سيمنع دخول أي عربة أخرى البلاد. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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