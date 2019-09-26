السلطات تتكتم على معتقلين بسجن كوبر

كشف القيادي بحركة الإصلاح الآن أسامة توفيق عن اعتقال عدد كبير من الإسلامين لم يكشف عن اعتقالهم أو عن عددهم أو أسماءهم و ما زالوا محتجزين داخل سجن كوبر على خلفية اتهامهم بالمحاولة الانقلابية الأخيرة.

ولفت في حديث له بحسب التيار نت – عقب إطلاق سراحه اليوم الخميس إلى عدم انتماءهم للمؤتمر الوطني وهو أيضاً ليس عضواً به بيد أن مجلس السيادة يحاول الربط بينهم وبين قادة الانقلاب وخلق علاقة بينهم وبين قيادات المؤتمر الوطني لجهة أن عدد كبير منهم ليسو مؤتمر وطني يتم التحقيق معهم حول ذلك لكن لن يجدو شيئاً.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)