غريزمان يدخل مرحلة جديدة داخل برشلونة

ذكرت تقارير صحفية أن أنطوان غريزمان نجم برشلونة عليه أن يأخد بعض الأدوار الإضافية داخل الملعب مثل تسديد الكرات الثابتة في حال غاب ليونيل ميسي عن الفريق.

ويمنح برشلونة الفرصة لكل من لويس سواريز وجيرارد بيكيه من أجل تسديد الركلات الثابتة من خارج منطقة الجزاء ولكن لم يظهر التأثير اللازم لهذه الخيارات وبالتالي فإن الفرصة قد تصبح سانحة أمام أنطوان غريزمان.

وأشارت التقارير الصحيفة إلى أن غريزمان لديه القدرة على تسديد الركلات الثابتة مثلما حدث في صفوف أتلتيكو مدريد حيث كان اللاعب من العناصر التي تقوم بهذا الدور في الروخي بلانكوس.

وبحسب يوروسبورت أصبح غريزمان هدافا لنادي برشلونة في الموسم الحالي بعدما سجل ثلاثة أهداف في المباريات الرسمية الآن في مسابقة الليغا حيث سجل هدفين في مباراة ريال بيتيس وهدف في لقاء فياريال.

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ولا يجيد غريزمان اللعب في مركز الجناح وإنما رأس الحربة أو المهاجم الوهمي وهو ما يضغط على المدرب فالفيردي الذي يميل إلى اللعب بوجود جناحين في الوقت الذي يلعب فيه لويس سواريز في مركز رأس الحربة الصريح.

وكان برشلونة قد تعاقد مع غريزمان من أتلتيكو مدريد مقابل 120 مليون يورو قيمة كسر عقده ليشارك مع البلوغرانا في خط الهجوم.

ويملك برشلونة الكثير من العناصر الهجومية مثل ليونيل ميسي ولويس سواريز وأنسو فاتي وأنطوان غريزمان وكارليس بيريز وعثمان ديمبلي فيما استعان المدرب فالفيردي في السابق بالمهاجم أبيل رويز.

وعانى برشلونة كثيرا في الموسم الحالي من خلال الخسارة أمام الثنائي أتليتك بلباو وغرناطة فيما تعادل أمام أوساسونا وذلك في مسابقة الليغا الإسبانية كذلك تعادل أمام بوروسيا دورتموند الألماني سلبيا في الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)