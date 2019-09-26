معسكر وحوافز ضخمة .. سلاح الهلال لانيمبا النيجيري

التاريخ: 26-سبتمبر-2019 فى : رياضة 5 مشاهدة قرر نادي الهلال إقامة معسكر داخلي قبل ملاقاة انيمبا النيجيري في دوري أبطال أفريقيا والمحدد لها التاسع والعشرين من الشهر الجاري بملعب “الجوهرة الزرقاء”. وفي المقابل، وبحسب صحيفة الأهرام أعلن رئيس الهلال أشرف سيد أحمد الكاردينال عن حافز ضخم حال التأهل إلى دوري المجموعات. Advertisements ويحتاج ممثل السودان الوحيد في أبطال أفريقيا إلى الفوز بأي نتيجة بعدما حسم التعادل من دون أهداف نتيجة مباراة الذهاب التي جرت بنيجيريا. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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