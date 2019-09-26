بومبيو مهاجماً النظام السوري: الأسد خطر على الشرق الأوسط

هاجم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الرئيس السوري بشار الأسد، واعتبره مسئولا عن "أعمال شنيعة بينها القتل والتعذيب واستخدام السلاح الكيماوي ضد شعبه".
وأضاف في مؤتمر صحفي بنيويورك، الخميس، إنه سوف يطلع نظرائه على ما توصل إليه من دلائل على استخدام السلاح الكيماوي ضد السوريين.
كما اعتبر بومبيو في مؤتمر صحفي أن "نظام الأسد خطر على الشرق الأوسط"، كما طالب الحكومة السورية بإطلاق سراح المعتقلين الأجانب والسوريين في السجون.
كما تطرق بومبيو إلى قضية استهداف شركة أرامكو السعودية، مشيرا إلى أن إيران تقف وراء الهجوم على منشأتي النفط السعوديتين.
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