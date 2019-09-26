السودان: مباحثات نفطية مثمرة بين الخرطوم وجوبا

بحث وزير الطاقة والتعدين، عادل على ابراهيم، ونظيره بدولة جنوب السودان، أوو دانيال شوانق، يوم الخميس، تفعيل التعاون النفطي بين البلدين، وزيادة إنتاج حقول الجنوب، وعلى راسها حقل “ثارجاث”.

وكشف عادل على ابراهيم، في اللقاء الذي انعقد بمكتبه في الوزارة، عن تجاوز كافة المشاكل والمعوقات التي تحول دون استمرار شراكتهما في مجالي النفط والغاز. معرباً عن تمنياته أن يتوج العمل بين الجانبين بتدفق الإنتاج النفطي على المدى القريب.

من جانبه أعلن وزير النفط والغاز بدولة جنوب السودان، أوو دانيال شوانق، التوصل لاتفاق نفطي يقضي عمل وزارات البلدين كفريق واحد، لضمان سير نفط الجنوب عبر المنشات النفطية السودانية. معرباً عن سعادته بالعمل على زيادة إنتاج حقل ثارجاث الي 16 الف برميل في اليوم بعد حلحلة المشكلات الفنية التي كانت تقيد زيادة انتاجه.