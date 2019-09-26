المحكمة المتنقلة تختتم جلساتها في ملكال

اختتمت المحكمة المتنقلة التي أنشأتها بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان في وقت سابق من هذا العام، الفصل في الجرائم المرتكبة بموقع حماية المدنيين في ملكال في دورتها الرابعة.

وقال صموئيل وامبوجو، مسؤول الشؤون القضائية التابعة لشعبة سيادة القانون في البعثة الأممية، “لقد منحنا الفرصة لمحاكمة المشتبه بهم الذين ارتكبوا جرائم خطيرة بطريقة عادلة وشفافة.”

وقالت البعثة الأممية يوم الإثنين، إن المحكمة المتنقلة أمرت بسجن شخص واحد يشتبه به في ارتكابه جريمة قتل بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وأدانت اثنين آخرين من المتهمين بالاغتصاب، بالإضافة إلى النظر في 12 قضية أخرى.

وقال سانتينو كوج طون محامي الدفاع “أقدر ما قامت به الأمم المتحدة من أجل شعب ملكال لأنهم ينتظرون العدالة منذ فترة طويلة”، مضيفاً ان العديد من القضايا ظلت عالقة منذ سنوات.

فيما قال وامبوجو ” أن المتهمين لديهم الفرصة لعرض قضاياهم الخاصة او يمكنهم اختيار محامي دفاع أو مدع عام “.