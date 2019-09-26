وطالب عباس، بدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) حتى الوصول إلى الحل العادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين
وانتقد عباس القرار الأميركي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، مؤكداً أن القدس ستبقى عاصمة أبدية لفلسطين برغم كل الإجراءات الإسرائيلية، ولن ننصاع للسياسة الأميركية المتعلقة بقضيتنا، وأن كل ما أعلنته واشنطن بشأن خطة السلام الأميركية مرفوض بالكامل.
وأشار إلى أن نتنياهو رفض 3 دعوات من روسيا لبدء المفاوضات مع السلطة الفلسطينية
وأكد عباس خلال كلمته أن بلاده ستقف إلى جانب المملكة العربية السعودية ونؤيدها في موقفها، مندداً بالاعتداء على منشأتي أرامكو في الأخي.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. الرئيس الفلسطيني يهدد بإنهاء كافة الاتفاقات مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.