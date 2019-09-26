توريت تدشن حملة نظافة عامة للمستشفى تزامناً مع عيد السلام

دشنت حكومة ولاية توريت بالتعاون مع قوات حفظ السلام الرواندية حملة نظافة عامة شملت مستشفى توريت و الأسواق الرئيسية بالولاية ، تزامناً مع احتفالات الولاية باليوم العالمي للسلام.
ويحتفل العالم كل عام في الحادي و العشرين من سبتمبر باليوم العالمي للسلام ، و احتفلت ولاية توريت بعيد السلام يوم الثلاثاء .
و قال رئيس لجنة السلام و المصالحة في توريت شارلس اوجوك إن النفايات المتراكمة تشكل تهديداً للسكان المحليين ، مشدداً على ضرورة المحافظة على نظافة البيئة ، وأن يتم التخلص من النفايات بشكل جيد تفادياً لانتشار الأمراض.
وأشار المسؤول إلى أنهم وجدوا ضرورة نظافة المستشفى و الاسواق و قامت القوات الرواندية و الصليب الاحمر و الطلاب بنظافة المستشفى و الأسواق ، وزاد”حماية البيئة هي حماية وإنقاذ البشر”.
من جانبها قالت مسؤولة الإعلام بمكتب بعثة الأمم المتحدة في توريت ، سميرا ساليفو إن القوات الرواندية انضمت الى حملة النظافة كجزء من التوعية للسكان المحليين.
و قال احد الشباب المشاركين في الحملة و يدعى واني جيمس جون ، إن حملة النظافة مهمة جداً من أجل حماية البيئة ، مشيراً إلى أنه يلاحظ دوماً أن مواطني الولاية يلقون النفايات بطريقة عشوائية دون معرفة تأثيرها.
و في ذات السياق طالب حاكم ولاية توريت توبيليو البريو اورومو ، المواطنين بإعلان حرب ضد الفقر و الأمراض و نظافة الولاية ، مضيفاً أن الامراض التي تنتشر مثل الملاريا تسببها البيئة الغير نظيفة.
و يركز شعار السلام هذا العام إلى اهمية مكافحة التغير المناخي كوسيلة لحماية السلام في جميع أنحاء العالم.
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