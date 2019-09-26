مسؤول بريطاني في الاتحاد الأوروبي يهاجم جونسون

شن أبرز مسؤول بريطاني في الاتحاد الأوروبي، هجوماً لاذعاً على رئيس الوزراء بوريس جونسون، اليوم الخميس، واصفاً تصريحاته حول التهديدات بالقتل الموجهة إلى نواب في البرلمان بـ "فظة وخطيرة".

ويواجه جونسون انتقادات شديدة في بلاده بسبب رده على شكاوى نواب بعد خطابه، مشيرين إلى مصير زميلتهم جو كوكس، التي قتلها متطرف يميني أثناء حملة الاستفتاء على بريكست في 2016.

ووفقاص لوكالة الأنباء الألمانية، شن جوليان كينغ، ممثل بريطانيا في المفوضية الأوروبية منذ 2016، هجوماً مفاجئاً على جونسون عبر تويتر.

وكتب "فظ وخطير. إذا اعتقدت أن اللغة المتطرفة لا تشعل العنف السياسي في أنحاء أوروبا بما فيها بريطانيا، فأنت غير منتبه لما يجري".

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واستخدم جونسون مراراً كلمة "استسلام" للإشارة إلى قانون يجبره على طلب تمديد جديد لموعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إذا فشل في الاتفاق مع الاتحاد، وقال الأربعاء إن الطريقة الافضل لتكريم كوكس هي "تنفيذ بريكست". وكان قد رفض النواب البريطانيين طلباً حكومياً لتعطيل البرلمان في الأسبوع المقبل، للسماح للمحافظين بحضور المؤتمر السنوي لحزبهم.

ونص الطلب على تعطيل البرلمان 3 أيام لكن 306 نواب رفضوه مقابل 289 أيدوه، وكان مجلس العموم اسأنف جلساته أمس الأربعاء في جو متوتر بعد إلغاء المحكمة العليا قرار جونسون بتعليق أعماله.

وقد يؤثر هذا القرار على موعد انعقاد المؤتمر السنوي للحزب المحافظ، علماً أنه مقرر أصلاً من الأحد إلى الأربعاء، في مانشستر بشمال انجلترا.

ومن عادة مجلس العموم أن يعلق جلساته خلال المؤتمرات السنوية للأحزاب السياسية التي تعقد في سبتمبر(أيلول)، لكن جونسون طلب تعليق جلسات المجلس من 10 سبتمبر الجاري إلى 14 أكتوبر المقبل، أي قبل أسبوعين من الموعد المقرر لبريكست في 31 أكتوبر المقبل، بحجة إعداد برنامج سياسي جديد.