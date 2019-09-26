هل هجر الرجل لزوجته بسبب عجزه جنسيًا يعد طلاقا ؟.. "الافتاء" ترد

أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد لها من أحد الأشخاص، أراد معرفة الحكم الشرعي، على هجر الرجل لزوجته بسبب عجزه الجنسي.

اوضحت "الإفتاء" عبر موقعها الإليكتروني الرسمي علي شبكة الانترنت، أن الطلاق يكون من جهة الزوج، محصور في الطلاق أو الفسخ، وأما من جهة الزوجة، وهي محصورة في الفسخ والخلع، وإما من القاضي، عند تضرر الزوجة لغيبة الزوج أو نشوزه أو إيلائه أو غير ذلك، بشروط كلٍّ.

وأكدت: "لا يكون الإيلاء بنفسه طلاقًا ولا فسخًا، وكذلك الظهار، فضلًا عن هجران الزوج لزوجته في الفراش، ولا هجران الزوجة لفراش زوجها، سواء أكان ذلك معصية أم لا؛ فإن الهجران في الفراش قد يكون مباحًا؛ كما لو لم يكن بالهاجر حاجةٌ ولا يتضرر المهجور بذلك، أو كان بسبب سفر الهاجر عن المهجور، أو كانت المرأة ناشزًا وقد وعظها الزوج فلم تتعظ؛ قال تعالى: ﴿وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ﴾ [النساء: 34]، وقد يكون واجبًا؛ كما لو كان الهاجر به مرضٌ مُعْدٍ يُخشى انتقاله بالمعاشرة أو الجماع، وكما لو كان الرجل قد ظاهر من امرأته فإنه يجب عليه عدمُ مسّها حتى يُكَفِّرَ، فالهجران بكل أنواعه ليس من فُرَق النكاح.

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