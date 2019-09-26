البرلمان البريطاني يرفض طلب الحكومة بالتأجيل

رفض البرلمان البريطاني طلب الحكومة بالتأجيل لمدة أسبوع حتى يتمكن المشرعون المحافظون من حضور المؤتمر السنوي للحزب. كان التصويت 306-289.

من غير الواضح ما إذا كان المشرعون سيذهبون إلى التجمع الذي يبدأ يوم الأحد. وعادة ما يشهد خطابات من كبار وزراء الحكومة بمن فيهم رئيس الوزراء بوريس جونسون.

كان جونسون على خلاف مع البرلمان منذ تعهده بأن بريطانيا سوف تغادر الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد في 31 أكتوبر، مع أو بدون صفقة. إنه يعارض المشرعين الذين عقدوا العزم على تجنب الخروج بدون صفقة، والتي يقول الاقتصاديون إنها ستعطل التجارة مع الاتحاد الأوروبي وتغرق المملكة المتحدة في الركود.

قضت المحكمة العليا في بريطانيا هذا الأسبوع بالإجماع بأن محاولة جونسون لتعليق البرلمان لمدة خمسة أسابيع حتى 14 أكتوبر أعاقت مراقبته لسياسة خروج بريطانيا من الحكومة. أعلنت المحكمة أن التعليق باطل.

يقول كبير مسؤولي الاتحاد الأوروبي عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إن المقترحات الأخيرة المقدمة من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والتي تسعى إلى تحقيق انفراجة في مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لا تزال أقل بكثير من التوقعات بشأن ثلاث نقاط رئيسية.

قال جاي فيرهوفشتات بعد اجتماع مع مفاوض شئون البريكست ميشيل بارنييه إن مقترحات المملكة المتحدة حول كيفية التعامل بشكل أفضل مع الحدود بين أيرلندا، في الاتحاد الأوروبي، وأيرلندا الشمالية في المملكة المتحدة لا تحمي سلامة المستهلك، ولا تحمي شركات الاتحاد الأوروبي ولن تحافظ على السلام في المنطقة المضطربة.

قال الاتحاد الأوروبي، إنه لا يزال ينتظر مقترحات مفيدة من جانب بريطانيا لاستئناف المفاوضات المتوقفة حول شروط مغادرة بريطانيا من الكتلة.

وأضاف ميشيل بارنييه، مفاوض الاتحاد الأوروبي بشأن البريكست، اليوم الخميس إنه "لا يزال مستعدًا للعمل على أي اقتراح قانوني وتشغيلي جديد" من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، لكنه أشار إلى أنه لم يتم تحقيق تقدم كاف في الأسابيع القليلة الماضية.

وتابع بارنييه "ما زلنا ننتظر". كان لدى الاتحاد الأوروبي بالفعل صفقة مع المملكة المتحدة بشأن شروط المغادرة، لكن تم رفضها في البرلمان البريطاني. يريد جونسون الآن إعادة التفاوض بشكل جذري على الاتفاقية أو المغادرة دون اتفاق في 31 أكتوبر.

يواجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون رد فعل عنيف على استخدامه لغة المواجهة في البرلمان بعد يوم من تعرضه لهزيمة كبري في المحكمة العليا.

وصف جونسون مشروع قانون للمعارضة ينص على تمديد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بأنه "مشروع استسلام"، وتجاهل المخاوف من أن لغته قد تعرض المشرعين للخطر باعتبارها "هراء".

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حذر البعض في البرلمان من أن لهجته كانت مؤلمة ويجب أن تكون أكثر حذرًا في ضوء مقتل المشرع جو كوكس عام 2016. وقد أكد وزير مجلس الوزراء نيكي مورجان أنه "علينا جميعًا تذكير أنفسنا بتأثير كل ما نقوله على من يراقبوننا.

اشتعلت النيران في البرلمان مع اقتراب الموعد النهائي لمغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر. سوف تستأنف الجلسات اليوم الخميس.

و في وقت سابق، أعلن مكتب بوريس جونسون إنه لن يستقيل كرئيس للوزراء في بريطانيا بعد أن قضت المحكمة العليا بان تعليقه للبرلمان غير قانوني. وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إنه يعارض بشدة قرار المحكمة العليا بأن تعليق البرلمان غير قانوني. وأضاف إن الحكومة ستحترم القرار لكنه أشار إلى أنه قد يحاول تعليقه مرة أخرى.

وقد قال جونسون في نيويورك يوم الثلاثاء "أنا أعارض بشدة ما وجده القضاة. لا أعتقد أن هذا صحيح لكننا سنمضي قدمًا وبالطبع سيعود البرلمان".

وأضاف: "أعتقد أن هناك مبررًا جيدًا لمواصلة خطاب الملكة على أي حال وسنفعل ذلك." يحدد خطاب الملكة الخطوط العريضة لخطة الحكومة للدورة المقبلة للبرلمان.

قال رئيس مجلس العموم البريطاني إن البرلمان سيستأنف مداولاته يوم الأربعاء الساعة 11:30 صباحًا.

و صرح جون بيركو يوم الثلاثاء إنه سيكون هناك مجال كامل لمناقشات الطوارئ في أعقاب قرار المحكمة العليا بأن تعليق الحكومة للبرلمان كان غير قانوني وباطل، مضيفا ان الحكم يعني أن التعليق لم يصبح ساري المفعول.

وأوضح إنه لن يكون هناك جلسة مسائلة لرئيس الوزراء يوم الأربعاء، حيث ان رئيس الوزراء بوريس جونسون موجود في نيويورك لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة.

رحب بيركو بقرار المحكمة العليا بالإجماع وقال إن المواطنين البريطانيين يستحقون عقد جلسة للبرلمان لمراقبة الوزراء وأداء وظائفهم الأساسية الأخرى.

كما قالت نائب حزب العمال البريطاني المعارض، هيلاري بن، الذي قدم تشريعًا يُلزم رئيس الوزراء بوريس جونسون بوقف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة وتمديد الموعد النهائي، إنه يتطلع إلى العودة إلى البرلمان بعد صدور حكم المحكمة العليا التاريخي.