المرشد الأعلى لإيران: لا يجب الوثوق بأوروبا

يقول المرشد الأعلى لإيران إنه لا ينبغي الوثوق بالأوروبيين، لعدم قدرتهم على إنقاذ الصفقة النووية لعام 2015 التي انسحبت الولايات المتحدة منها العام الماضي.

منذ ذلك الحين، منعت العقوبات الأمريكية إيران من بيع نفطها في الخارج وقوّضت اقتصادها.

تحدث آية الله علي خامنئي اليوم الخميس، بعد يوم من حضور الرئيس الإيراني حسن روحاني بالجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

يقول خامنئي: " لم يف الأوروبيون بأي من التزاماتهم، وهذا هو السبب الأقوى لعدم وجوب الوثوق بهم".

كان هناك أمل في أن تساعد الوساطة الأوروبية في إنقاذ اتفاق إيران النووي مع القوى العالمية.

لكن اوضح خامنئي إن الأوروبيين كانوا معادون لإيران مثلهم مثل الولايات المتحدة، وأن الوساطة الأوروبية لم تقدم سوى القليل بعد "الخطب الطويلة".

و في وقت سابق، رفض وزير الدفاع الإيراني اليوم الأربعاء فكرة التوصل إلى اتفاق مع القوى العالمية حول برنامج الصواريخ الإيراني.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية الرسمية عن الجنرال أمير حاتمي قوله إن أي اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن "القوة الصاروخية" لإيران سيضر بقدرات البلاد، مشيرا الي ان قادة إيران جميعهم يدعمون تحسين برنامج الصواريخ.

لطالما أصرت طهران على أن برنامج الصواريخ البالستية غير قابل للتفاوض. بيد أن الرئيس دونالد ترامب أشار إلى ذلك كسبب لسحب الولايات المتحدة من الصفقة النووية بين إيران والقوى الغربية منذ أكثر من عام.

تأتي تصريحات حاتمي في الوقت الذي تقول فيه الولايات المتحدة وحلفاؤها أن إيران المسئولة عن ضرب صناعة النفط في المملكة العربية السعودية. نفت إيران هذه المزاعم، قائلة إن شن أي ضربات من الولايات المتحدة أو المملكة العربية السعودية ستؤدي إلى "حرب شاملة".

بشكل منفصل، نقلت وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء عن رئيس الحرس الثوري المسؤول عن برنامج الصواريخ في البلاد، الجنرال حسين سلامي، قوله اليوم الأربعاء إن إيران أظهرت ضبط النفس على الرغم من قدرات جيشها، بما في ذلك برنامج الصواريخ.

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وقال "لا نبحث عن المشاكل لكننا سنرد على مثيري الشغب".

وبالإشارة إلى هجمات المتمردين الحوثيين التي تدعمها إيران على المملكة العربية السعودية، قال سلامي إن إيران حسنت من قوتها العسكرية إلى حد أن الدول الأخرى تلومها على الأعمال التي يقوم بها المتمردون أنفسهم.

وقال "يفترض العدو أننا مسؤولون عن أي عمل معقد". وأضاف دون تفصيل أن الحوثيين كانوا قادرين على "تغيير مجال الحرب بأكمله".

تمتلك إيران صواريخ أرض - أرض متوسطة المدى يصل مداها إلى 2000 كيلومتر (1250 ميلًا) يمكن أن تصل إلى إسرائيل والقواعد الأمريكية في المنطقة.

و في وقت سابق، انتقدت إيران رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بعد قوله إن بريطانيا خلصت إلى أن إيران مسؤولة عن الهجمات على صناعة النفط في المملكة العربية السعودية.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية شبه الرسمية عن عباس موسوي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، تنديده "بالجهود غير المثمرة ضد جمهورية إيران الإسلامية".

صرح رئيس الوزراء المحافظ للصحفيين الذين يتوجهون معه الى نيويورك لحضور اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة بان بريطانيا تعزى المسؤولية بدرجة كبيرة جدا عن هجوم 14 (سبتمبر) بطائرات بدون طيار وصواريخ كروز لايران.

تلوم السعودية والولايات المتحدة إيران أيضًا.

اعلن البنتاجون يوم الجمعة انه سيرسل قوات امريكية اضافية ومعدات دفاع صاروخى الى المنطقة. وقال جونسون، إذا تم سؤالنا، فإن المملكة المتحدة "ستفكر في الطريقة التي يمكن أن تكون مفيدة بها".

