الأحد.. انطلاق مؤتمر "مصر الطريق إلى إفريقيا" بجامعة الدول العربية

في ضوء جهود جامعة الدول العربية في دعم منظمات المجتمع المدني العربية العاملة على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، وخاصة العاملة في مجالات تعزيز مشاركة المرأة على كافة الاصعدة التنموية والاقتصادية، ودعم دورها في كافة ميادين العمل العام، بهدف دمجها وإبراز دورها في تعزيز العمل العربي المشترك،

وفي هذا الاطار سيعقد مؤتمر الاستثمار العربي الافريقي والتعاون الدولي .. مصر الطريق إلى أفريقيا الذي ينظمه اتحاد المستثمرات العرب تحت رعاية الامانة العامة لجامعة الدول العربية خلال الفترة من 29 سبتمبر الى 2 اكتوبر 2019 بالقاهرة،

ويهدف المؤتمر إلى التأكيد على دور المرأة العربية في الدفع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية لصالح المنطقة العربي والافريقية، كما يعد فرصة لفتح اسواق تصديرية وخلق استثمارات عربية افريقية مشتركة والعمل على استغلال الموارد المتاحة في افريقيا لتحقيق رؤية 2030 للتنمية المستدامة في الدول العربية ورؤية 2063 للدول الافريقية.

وفي هذا الصدد أكدت معالي السفيرة/ د. هيفاء أبو غزالة – الامين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية على أهمية تعزيز العلاقات الاستثمارية والاقتصادية والتجارية مع افريقيا وتضافر الجهود للنهوض بالتبادل التجاري العربي الافريقي وتعظيم الاستثمارات المشتركة، داعية لتوجيه الاستثمارات العربية الى القارة السمراء، ذلك وبالإضافة الى حث الدول العربية والافريقية على الاستثمار في كافة المجالات وخاصة الإستثمار في مجال السياحة لما لها من دور هام في تقريب الشعوب وتأصيل العادات والتقاليد، وهو الامر الذي لمسناه من خلال استضافة جمهورية مصر العربية لبطولة كأس الأمم الافريقية لهذا العام، ولهذا يجب أن تتضافر الجهود على وضع السياحة على خريطة الاستثمار في الدول العربية والافريقية.

وحول المؤتمر صرحت د. هدى يسي رئيس اتحاد المستثمرات العرب، أن المؤتمر يعد فرصة هامة للقطاع الخاص والمجتمع المدني للتعاون مع القارة الافريقية في ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي لعام 2019 وتوقيع الاتفاق "التاريخي" للتجارة الحرة في القارة خلال قمة الاتحاد الأفريقي التي عقدت مؤخرا في نيامي، كما اشارت الى أهمية الاستفادة من الموارد المتاحة في القطرين العربي والافريقي لتحقيق رؤية 2030 للتنمية المستدامة في الدول العربية ورؤية 2063 للدول الأفريقية وتحقيق التعاون العربي الافريقي والتعاون الدولي، حيث أن الاتفاقية التي تم توقيعها حول التجارة الحرة تعد فرصة كبيرة أمام المستثمرين للاستفادة من منطقة التبادل الحر الإفريقية والمزايا التنافسية المتوافرة فيها والتي ستكون "أكبر فضاء تجاري في العالم" مع بداية تشغيلها يوليو 2020، والتي ستساهم في تعظيم فرص الاستثمار ودعم التنمية والاستغلال الأنسب للموارد المتاحة مما يعم التنمية والرخاء لشعوب القارة.

وكشفت د. هدى يسي أن هناك وفود أكدت مشاركتها في المؤتمر، منها رئيس جمعية الصداقة العربية الكورية الذي أكد أن تواجد الوفد يأتي بهدف إقامة مشروعات صناعية في مصر والتصدير إلى أفريقيا من خلال اتحاد المستثمرات العرب.