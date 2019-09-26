الهلال يكتسح الفلاح عطبرة بخماسية في البطولة المحلة!

تمكن فريق الهلال من تحقيق الفوز على ضيفه الفلاح عطبرة بخماسية نظيفة في المباراة التي جرت مساء أمس في بطولة الدوري الممتاز،والتي لعبها الهلال في غياب العناصر الدولية التي منحت الراحة من قبل الطاقم الفني.

وافتتح محمد دراج،التسجيل لصالح فريق الهلال،وعزز موفق صديق أهداف الأزرق بإضافة الهدف الثاني، وبحسب صحيفة السوداني ثم أضاف ولاء الدين موسى الهدفين الثالث والرابع :ليختتم البديل صهيب الثعلب،مهرجان الأهداف بطريقة رائعة،ليصل الهلال بهذا الفوز للنقطة السادسة في البطولة المحلية.

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وسيفتح الأزرق ملف التحضير للمواجهة الأفريقية بروح معنوية عالية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)