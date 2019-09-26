إستمرار التراجع في أسعار السيارات بأسواق الخرطوم

كشف أحد العاملين بدلالة الخرطوم للسيارات عن انخفاض تدريجي في الأسعار وصلت نسبته إلى (٢٥٪)، منذ بدايات الشهر الماضي.

وأشار التاجر الذي استطلعته الانتباهة أون لاين خلال جولة في أسواق السيارات الخميس إلى تراجع أسعار سيارات آكسنت مضلع موديل ٢٠١٥م من مبلغ (٩٥٠) ألف جنيه في بداية اغسطس بالتزامن مع التطورات السياسية إلى (٨٠٠) ألف جنيه، وسيارة هونداي النترا من مليون و(٢٥٠) ألف جنيه إلى (٩٥٠) ألف جنيه. وجزم التاجر بأن غلاء الاسبيرات وندرتها في بعض الأنواع أدى إلى انخفاض أسعارها لأكثر من الضعف. وقال ان سعر سيارة لاندكروزر أوباما ٢٠١٠م انخفض إلى مليون و٣٠٠ ألف من مبلغ ٢ مليون و٢٠٠ ألف جنيه. ونوه إلى انخفاض أسعار سيارات البوكس إلى (٢) مليون و(١٠٠) ألف لموديل 2016م ، وإلى (٢) مليون و(٤٠٠) ألف موديل 2017م و٢ مليون و٦٠٠ ألف موديل 2019م.

من جانبه قال أحد التجار ويدعى مصطفى بحسب الإنتباهة أون لاين – أن أسعار العربة لاندكروزر موديل (2015م) انخفضت إلى 3 مليون جنيه، وتراجعت أسعار سيارات آكسنت جياد موديل (2003م)، وكيا فستو (2001م) وأتوس (2001م) إلى ٤٠٠ الف جنيه.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)