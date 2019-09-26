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قناة الملاعب تفجر المفاجأة

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عبد الباسط 0 تبليغ

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التاريخ: 26-سبتمبر-2019

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قناة الملاعب تفجر المفاجأة

تحصلت قناة الملاعب  على حقوق البث الارضي لمباريات دوري ابطال افريقيا داخل السودان بداية من دور المجموعات اضافة الى مباريات تصفيات كاس العالم ووقعت القناة عقداً مع شركة لاغاردير الفرنسية المالكة لحقوق تسويق بث جميع البطولات الافريقية ، وذلك بحسب صفحة القناة الرسمية على (فيسبوك )ستقوم القناة برفع شارة البث لجميع مباريات الأندية و المنتخبات التي تلعب داخل السودان .

الخرطوم ؛(أخبار الخليج 365)

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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