قناة الملاعب تفجر المفاجأة

التاريخ: 26-سبتمبر-2019 فى : رياضة 13 مشاهدة تحصلت قناة الملاعب على حقوق البث الارضي لمباريات دوري ابطال افريقيا داخل السودان بداية من دور المجموعات اضافة الى مباريات تصفيات كاس العالم ووقعت القناة عقداً مع شركة لاغاردير الفرنسية المالكة لحقوق تسويق بث جميع البطولات الافريقية ، وذلك بحسب صفحة القناة الرسمية على (فيسبوك )ستقوم القناة برفع شارة البث لجميع مباريات الأندية و المنتخبات التي تلعب داخل السودان . الخرطوم ؛(أخبار الخليج 365)

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