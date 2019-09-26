السلطات تفرج عن القيادي بالاصلاح الآن “أسامة توفيق”

التاريخ: 26-سبتمبر-2019
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أفرجت السلطات المختصة اليوم (الخميس) عن القيادي الإسلامي دكتور أسامة علي توفيق، والذي اعتقل بعد المحاولة الانقلابية الأخيرة التي أعلن عن إحباطها من قبل المجلس العسكري الانتقالي قبل حله. واستمر احتجاز “توفيق” بححسب الصيحة الآن – لشهرين دون توجيهه تهمة.
وبعد إطلاق سراحه ، شكرت أسرة الدكتور أسامة توفيق كل الإعلام الحر الذي تفاعل مع قضيته .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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