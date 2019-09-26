شاهد بالفيديو.. أموال النقطة فئة “10” جنيه تزعج ندى القلعة وتدفعها لإنزال رجل من المسرح

تداول رواد وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مقطع فيديو لحفل خاص أحيته الفنانة السوداني الشهيرة ندى القلعة. وبحسب موقع النيلين فقد ألهبت المطربة الملقبة بسيدة الغناء السوداني حماس الحضور بأغانيها الحماسية التي أشتهرت بها ما دفع أحد الحاضرين للصعود للمسرح لرمي أموال النقطة من فئة “10” جنيه على المطربة. ووفقاً لمتابعات فقد أحست سيدة الغناء بالضيق من وقوف الشخص بجانبها أعلى المسرح الأمر الذي دفعها لإنزال الرجل عن طريق (البودي قارد) الخاص بها وبإشارة منها كانت واضحة بمقطع الفيديو المتداول على نطاق واسع بمنصات مواقع التواصل المختلفة. تعليقات النشطاء ومتدوالي المقطع على السوشيال لم تخلو من النقاشات والخلافات, حيث انتقد البعض تصرف المطربة بسبب إشارتها لطاقم الحراسة بإنزال الرجل وهو ما وصفوه بالتكبر والافتراء.

بينما دافع البعض الآخر عن المطربة وذكروا أن من حقها منع أي شخص من الوقوف بجنابها على اعتبارها مطربة شهيرة تتعرض للمضايقات كما يفعل البعض مع النجوم في فيديوهات سابقة. فيما كانت التعليقات الساخرة حاضرة, حيث سخر الكثيرين من فئة “10” جنيه التي كان يحملها الرجل, ليسخروا منهم في أكثر من تعليق يقول: (لو كانت ورق أبو 500 ما كان نزلوك).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)