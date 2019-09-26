فاجأ نجم السوشيال ميديا ونجم المظاهرات السودانية الأول محمد يحي الشهير باسم (دسيس مان) الجميع بعقد قرانه في الأيام الماضية وسط حضوره أهله ومعارفه. ووفقاً لموقع النيلين فقد أكد ناشرو مقطع الفيديو أن المقطع تم تصويره بعد عقد قران نجم التظاهرات الأول. وتم تصوير المقطع لدسيس وزوجته وهما يتبادلان تلبيس الدبل فيما بينهما وسط فرح الأصدقاء وزغاريد النساء بإكمال نجم السوشيال ميديا المحبوب لعقد قرانه.
تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي على المقطع جاءت مباركة لمحمد يحي وزوجته عقد القران مع تمنيات بإكمال الفرح الذي لم يتم الكشف عن موعده. وبحسب متابعات للتعليقات المصاحبة للمقطع فقد مازح الكثير من المعلقين وخصوصاً الجنس اللطيف دسيس مان حيث كتبوا له (زمان شعارات كنداكة نعرسها ليك… ليه ما عرست كنداكة مننا).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. نجم المظاهرات (دسيس مان) يفاجئ الكنداكات ويعقد قرانه.. شاهد لحظة تلبيسه الدبلة لزوجته وسط فرح الحاضرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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