بالفيديو.. نجم المظاهرات (دسيس مان) يفاجئ الكنداكات ويعقد قرانه.. شاهد لحظة تلبيسه الدبلة لزوجته وسط فرح الحاضرين

فاجأ نجم السوشيال ميديا ونجم المظاهرات السودانية الأول محمد يحي الشهير باسم (دسيس مان) الجميع بعقد قرانه في الأيام الماضية وسط حضوره أهله ومعارفه. ووفقاً لموقع النيلين فقد أكد ناشرو مقطع الفيديو أن المقطع تم تصويره بعد عقد قران نجم التظاهرات الأول. وتم تصوير المقطع لدسيس وزوجته وهما يتبادلان تلبيس الدبل فيما بينهما وسط فرح الأصدقاء وزغاريد النساء بإكمال نجم السوشيال ميديا المحبوب لعقد قرانه.

Advertisements

تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي على المقطع جاءت مباركة لمحمد يحي وزوجته عقد القران مع تمنيات بإكمال الفرح الذي لم يتم الكشف عن موعده. وبحسب متابعات للتعليقات المصاحبة للمقطع فقد مازح الكثير من المعلقين وخصوصاً الجنس اللطيف دسيس مان حيث كتبوا له (زمان شعارات كنداكة نعرسها ليك… ليه ما عرست كنداكة مننا).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)