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  بلاغ جديد ضد المخلوع واسامة عبد الله

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Samira Yousif 0 تبليغ

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التاريخ: 26-سبتمبر-2019

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  بلاغ جديد ضد المخلوع واسامة عبد الله

ﻗﻴﺪﺕ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺑﻼﻏﺎً ضد ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻉ ﺍﻟﻤﺸﻴﺮ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﻭﺣﺪﺓ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﺪﻭﺩ ﻭﺁﺧﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺗﻘﺪﻡ ﺭﺋﻴﺲ ﺇﺗﺤﺎﺩ ﻣﺰﺍﺭﻋﻲ ﻣﺮﻭﻱ ﻋقيد ﻣﻌﺎﺵ ﺍﻟﻄﻴﺐ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻄﻴﺐ ﺑﻌﺮﻳﻀﺔ ﺿﺪﻫﻤﺎ.

 

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ﻭﻗﺎﻝ ﺭﺋﻴﺲﺇﺗﺤﺎﺩ ﻣﺰﺍﺭﻋﻲ ﻣﺮﻭﻱ  بحسب صحيفة الجريدة ﻓﺘﺤﺖ ﺑﻼﻏﺎً ﺿﺪ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﺴﺪ ﻣﺮﻭﻱ ﻭﺃﺳﺎﻣﺔ ﻋﺒﺪﷲ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺴﺪﻭﺩ ﻭﺁﺧﺮﻳﻦ ﻹﻏﺮﺍﻗﻬﻢ ﺃﺭﺍﺿﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﻴﺮ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﻋﻦ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﻟﺤﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺮﻕ.

 

ﻭﺍﻋﺘﺒﺮ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎً ﻟﻠﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ, ﻭﺃﺭﺩﻑ: ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﻴﺮ ﺑﻬﺎ ﺣﻀﺎﺭﺓ ﺗﺘﺒﻊ ﻟﺤﻘﺒﺔ ﻛﺮﻣﺔ ﻭﺑﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺧﺮﺓ ﻋﺒﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺘﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﻨﺮﺍﻝ ﺃﺳﺘﻴﻮﺭﺕ ﺇﺑﺎﻥ ﺣﻤﻠﺔ ﺇﻧﻘﺎﺫ ﻏﺮﺩﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ, ﻭﻟﻬﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻦ ﻗﺎﻣﻮﺍ ﺑﺎﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺻﻔﻬﺎ ﺑﺎﻟﺸﻨﻴﻌﺔ ﻟﻠﻌﺪﺍﻟﺔ.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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