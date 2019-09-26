"لوف" يركز على يورو 2020 رغم العودة للتصنيف الأول فى دورى الأمم

لم يكن يواخيم لوف، المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم، ينتظر أي أخبار جديدة، أمس الأربعاء، لكن فريقه الذي بدا وكأنه هبط من الدرجة الأولى في تصنيف دوري الأمم الأوروبية، سيبقى في المرتبة الأولى من التصنيف.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، عن إعادة تنظيم دوري الأمم الأوروبية، بعد اجتماع مع الهيئة التنفيذية للاتحاد في العاصمة السلوفينية ليوبليانا.

وينص النظام الجديد للمسابقة على تنافس 16 فريقًا بدلًا من 12، على أن يتواجد المنتخب الألماني معهم.

ويرى أوليفير بيرهوف، مدير الاتحاد الألماني للعبة، أن هذا التغيير غير المتوقع له مزايا وعيوب، لكن المدرب لوف يركز بشكل أساسي على كأس الأمم الأوروبية 2020 بدلًا من دوري الأمم الذي ستجرى قرعة نسخته الجديدة في مارس القادم.

وبينما كانت بطولة دوري الأمم الأوروبية ينظر إليها في ألمانيا على أنها ذات نظام معقد للغاية ومزايا رياضية ومالية محدودة، إلا أنها مثلت ضربة ناجحة في بلاد أخرى.

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المباريات والمنافسات والإيرادات المضمونة التي تحصل عليها المنتخبات عن طريق عملية التسويق المركزي، جعلت البطولة ذات شعبية بين المنتخبات صاحبة المستوى المتوسط في القارة الأوروبية، وكذلك مع أفضل الفرق.

ومع النسخة الثانية من المسابقة التي أعيد تنظيمها، يكون هناك 52 منتخبًا من أصل 55 دولة في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، ست مباريات على الأقل بدلًا من أربع مباريات، بالإضافة إلى أن المباريات الودية التي غالبًا ما تكون مملة وغير مربحة سيتم القضاء عليها وهي خطوة مفضلة عند الكثيرين.

بالنسبة للمنتخب الألماني، فإن ذلك يعني عدم الانضمام إلى القسم الثاني مع منتخبات النرويج وفنلندا والنمسا، بل سيكون هناك المزيد من المباريات مع البرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو، وهولندا في ظل وجود فيرجيل فان ديك، وفرنسا مع كيليان مبابي، وهم منافسون مفضلون على الورق.

