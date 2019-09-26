فوز إنتر ميلان يتصدر عناوين صحف إيطاليا

اهتمت الصحف الإيطالية، الصادرة اليوم الخميس، بالفوز الذي حققه الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان على نظيره لاتسيو، أمس، بهدف دون رد في خامس جولات "الكالتشيو"، وكذلك على ما حدث مع كريستيانو رونالدو ومحمد صلاح في جائزة اختيار الأفضل.

وخرجت صحيفة (لاجازيتا ديللو سبورت) بعنوان قالت فيه: "إنتر ميلان الحديدي يحقق العلامة الكاملة بعد الفوز على لاتسيو، الحارس هاندانوفيتش أنقذ كل شىء"، مشيرة إلى باقي النتائج قائلة: "كالياري يصعق نابولي في الدقيقة 87، وفريق الجنوب يتراجع والفارق يصبح 6 نقاط مع المتصدر. وأتلانتا يفوز على روما".

فيما جاء عنوان صحيفة كوريري ديللو سبورت: "القديس دي أمبروزيو في إشارة إلى صاحب هدف فوز انتر ميلان، إنتر فاز على لاتسيو 1-0، والمدرب كونتي يسجل رقمًا قياسيًا"، مضيفة: "نابولي والليلة المظلمة، مباراة رهيبة أمام كالياري الذي يفوز في ملعب سان باولو، كوليبالي "لاعب نابولي" يتعرض للطرد"، وتابعت: "روما، يا لها من دعوة للاستفاقة، أتلانتا يفوز عليه بهدفين دون رد".

وخرجت صحيفة (توتو سبورت) بعنوان يقول: "سنرى بعضنا البعض يوم 6 أكتوبر المقبل، عندما يلتقي يوفنتوس مع إنتر ميلان"، وأضافت: "إنتر يهزم لاتسيو بهدف دي أمبروزيو ويعود للقمة بنقاط كاملة، وساري "مدرب يوفنتوس" يفكر بالفعل في المواجهة السوبر مع كونتي في إشارة إلى مواجهة يوفنتوس وإنتر ميلان المرتقبة"، وتابعت: "نابولي وصدمة انقلاب كالياري.. وأتلانتا يفوز على روما بثنائية نظيفة".

وختمت الصحيفة الإيطالية عناوينها بالإشارة إلى ما حدث في جائزة اختيار الأفضل "ذا بيست"، وقالت: "الفيفا، يا لها من فضيحة، تمت سرقة كريستيانو رونالدو.. مدرب السودان صرح: لقد أعطيت صوتي لصلاح لكنهم سرقوه ومنحوه لميسي".

