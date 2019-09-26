تسيتسيباس: لن استسلم في مطاردة الثلاثة الكبار

أصبح النجم اليوناني الصاعد ستيفانوس تسيتسيباس الذي بلغ الحادية والعشرين، أصغر لاعب بين المصنفين العشرة الاوائل في كرة المضرب، لكنه يرفض الاستسلام في مقارعة الثلاثة الكبار.

خاض الاسبوع الماضي مواجهات في الزوجي مع الاسطورتين السويسري روجيه فيدرر والاسباني رافايل نادال في كأس لايفر، في خطوة أخيرة ضمن صعوده السريع، برغم انه خسر كلتا المباراتين.

هيمن الثنائي فيدرر-نادال مع الصربي نوفاك ديوكوفيتش على عالم كرة المضرب في الاعوام الـ15 الأخيرة، لكن تسيتسيباس لن يكون سعيدا في الانتظار حتى موعد اعتزالهم لتسلق قمة التصنيف العالمي.

مع أمثال الألماني ألكسندر زفيريف والروسي دانييل ميدفيديف، يُعدّ تسيتسيباس بين لاعبي "الجيل الجديد" الذي يهدد تفوق الثلاثة المخضرمين الكبار.

وقال اللاعب المصنف سابعا عالميا قبل مشاركته في دورة دجوهاي الصينية لوكالة فرانس برس "كي نحصل على مراتب أعلى في التصنيف علينا تجاوزهم وهذا أمر صعب للغاية".