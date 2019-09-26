سانتوس لاجونا يسحق فيراكروز بخماسية ويتصدر الدوري المكسيكي

وشهدت نفس المرحلة أيضا فوز تيخوانا على موناركاس موريليا 3 2، وتعادل كروز ازول مع مونتيري 1 1، وخواريز مع كلوب أمريكا بنفس النتيجة.
وانفرد سانتوس لاجونا بالصدارة رافعا رصيده إلى 23 نقطة بفارق ثلاث نقاط أمام نيكاكسا، فيما تجمد رصيد فيراكروز عند نقطتين في المركز التاسع عشر الأخير حيث كانت المباراة بين الفريقين بمثابة مواجهة بين القمة والقاع.
وأنهى سانتوس لاجونا الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله إيريك كاستيلو في الدقيقة 18 ثم أمطر شباك ضيفه برباعية أخرى سجلها ماتيوس دوريا وبرايان لوزانو ودييجو فالديس وكارلوس سالسيدو نجم فيراكروز عن طريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقائق 52 و55 و75 و86 علما بأن الدقيقة 68
شهدت طرد فيرناندو جوريان فونتيس.
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