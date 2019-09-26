سولسكاير يحث لاعبي يونايتد على اظهار غريزتهم القاتلة

وفي ظل موسم متعثر وارتفاع الضغوط على سولسكاير، حقق يونايتد، حامل اللقب خمس مرات، فوزا صعبا على ضيفه روتشدايل من المستوى الثالث 5-3 بركلات الترجيح بعد تعادلهما 1-1.
وبعد سقوطه الموجع أمام وست هام صفر-2 الاسبوع الماضي في الدوري، ترجم لاعبو الفريق الاحمر فرصة وحيدة من أصل 31 على ملعب أولد ترافورد.
وقال سولسكاير الذي بدأت تظهر دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي لاقالته "نتقدم 1-صفر في معظم المباريات. اليوم أيضا تقدمنا 1-صفر وتقول لنفسك هيا فلنسجل الثاني وهذا المفتاح الآن ومنحنى التعلم لهؤلاء الشبان أيضا".
وأضاف المدرب الذي يحتل فريقه مركزا ثامنا مخيبا في الدوري المحلي الذي يحمل الرقم القياسي في عدد احراز القابه "علينا البحث عن الهدف الثاني. في هذا النادي لا تسترخي وتكتفي بما لديك. لا نريد هذا الاسترخاء".
وكان الشاب مايسون جرينوود (17 عاما) أحد النقاط الايجابية القليلة في مباراة الاربعاء، اذ افتتح التسجيل مكررا ما صنعه في مواجهة استانا الكازاخستاني الخميس الماضي في مسابقة الدوري الاوروبي "يوروبا ليج".
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