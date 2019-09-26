سوريا تطرح مناقصة جديدة لمبادلة 100 ألف طن قمح

أظهرت وثيقة مناقصة، الخميس، أن المؤسسة العامة لتجارة وتخزين وتصنيع الحبوب في سوريا "حبوب" طرحت مناقصة عالمية لمبادلة 100 ألف طن من القمح السوري الصلد بكمية مماثلة من القمح اللين لصناعة الخبز.

والموعد النهائي لتقديم العروض إلى المؤسسة هو الإثنين 28 أكتوبر المقبل، وفقًا لما كشفته الوثيقة.

وألغت سوريا في سبتمبر الجاري، مناقصة لمبادلة نفس الكمية من القمح بعدما لم يتم التوصل إلى اتفاق.