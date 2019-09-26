أوبك: استئناف السعودية الإنتاج حدّ من تقلبات أسعار النفط

قال الأمين العام لمنظمة "أوبك"، محمد باركيندو، اليوم الخميس، إن التحركات السريعة التي اتخذتها السعودية لاستئناف الإنتاج، كانت مهمة للحد من تقلبات أسعار النفط، بعدما اضطربت السوق إثر الهجوم على المنشأتين السعوديتين.

وقال باركيندو، خلال مؤتمر للطاقة في كازاخستان: "إنه من غير المرجح عقد اجتماع استثنائي لأعضاء (أوبك) وباقي مصدري النفط، نظرًا لأن السعوديين استعادوا معظم طاقات إمدادهم، وتجاوزوا الحادث".

وأضاف أن المنظمة ما زالت تركز على الحفاظ على استقرار أسعار النفط، وستفعل كل ما يلزم لفصل النفط عن السياسة، منوهًا بأن "أوبك" تتوقع نموًا قويًا للطلب على النفط، خاصة من الدول النامية.

وأشار باركيندو، إلى أن سوق النفط تركز على ما ستسفر عنه محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، لافتا إلى أنه علي الرغم من أن بيانات النمو الاقتصادي العالمي تشير إلى التباطؤ، فإن هذه البيانات غير مقلقة ولا تدل على وجود مؤشرات على الركود.