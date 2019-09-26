الصين تعلن تقدمها في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام

أكدت الصين، الخميس، أنها أحرزت تقدمًا إيجابيًا في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، والتوظيف الكامل والمنتج وتوفير العمل اللائق للجميع.

جاء ذلك في تقرير أصدرته وزارة الخارجية الصينية اليوم تحت عنوان "تقرير تقدم الصين حول تنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة للعام 2019".

وذكرت الوزارة، أن العمليات الاقتصادية في البلاد حافظت على مستوى معقول، مع استمرار تعزيز تحسين الهيكل الاقتصادي، والنمو السريع للزخم التنموي الجديد، مشيرة إلى أنه وبينما حافظ الاقتصاد الصيني على نمو متوسط إلى عالي السرعة، وإسهامه بنحو 30% من نمو الاقتصاد العالمي، فقد تم تسريع الإصلاحات الهيكلية لجانب العرض في البلاد.

وأضافت الخارجية الصينية، أنه منذ عام 2016 وحتى 2018، تم تخفيض طاقة إنتاج الحديد والصلب بأكثر من 150 مليون طن، إلى جانب تخفيض طاقة إنتاج الفحم بأكثر من 810 ملايين طن، فضلا عن القيام بأعمال ثابتة للتخلص من الشركات الخاملة.

وتابعت أن قطاع الخدمات أصبح قوة دفع رئيسية للنمو الاقتصادي، كما كان نمو الصناعات التحويلية عالية التقنية والمعدات أسرع بشكل واضح ما كان عليه الوضع في الصناعة العامة، فيما عملت الصين بنشاط على تعزيز التنمية للمجموعات الرئيسية، حيث سجل معدل البطالة في المناطق الحضرية 8ر3% العام الماضي 2018، وهو المعدل الأدنى خلال سنوات.

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وأشارت الوزارة، إلى اتخاذ الصين إجراءات شاملة لتعزيز توظيف خريجي المدارس المهنية وتقوية الأمن الوظيفي، ودعم وتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة، مع تعزيز تنفيذ السياسة وإنفاذ القانون لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للعمال.

ولفتت الوزارة إلى أن الاقتصاد الصيني يواجه حاليًا ضغوطًا تراجعية، حيث لا يزال التوظيف الشامل يعاني ضغطًا كبيرًا ويواجه تناقضات هيكلية بارزة، وأن الصين ستركز في المستقبل على عدة أولويات تتمثل في إبداع وتحسين المناهج للسيطرة الكلية والمحافظة على تنمية اقتصادية مستدامة وسليمة، والالتزام باستراتيجية التوظيف أولا، وتنفيذ المزيد من سياسات التوظيف الاستباقية، وتطوير وتحسين بيئة مواتية لريادة الأعمال والإبداع.

ونوهت الوزارة إلى أن الصين ستعمل أيضًا على تعزيز التعاون الدولي لمساعدة الدول النامية في التنمية الاقتصادية والتجارية، وخاصة الدول النامية الأقل تطورًا.