أصدر مجلس السيادة الانتقالي السوداني، اليوم "الخميس" قرارا باغلاق حدود البلاد مع دولتي ليبيا وافريقيا الوسطى. وقال عضو مجلس السيادة، والمتحدث الرسمي باسمه، محمد الفكي سليمان، لـ"اخبار الخليج 365"، أن القرار جاء لوقف التهريب ودخول السيارات إلى البلاد. وعقد مجلس السيادة بكامل عضويته اجتماعا بمدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور مع حكومة الولاية لمناقشة الاوضاع الامنية عقب التوترات التي شهدتها المدينة مؤخرا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السودان يغلق حدوده مع ليبيا وافريقيا الوسطى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.