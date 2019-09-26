رئيس بيلاروسيا: مستعدون لإرسال قوات حفظ سلام لأوكرانيا

أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو استعداد بلاده لإرسال قوة لحفظ السلام إلى منطقة النزاع في "دونباس" جنوب شرقي أوكرانيا، ونشرها على طول الحدود الأوكرانية الروسية.

وقال لوكاشينكو - في تصريح اليوم الخميس - "إذا أردتم إغلاق الحدود التي تمتد على مسافة 400 كيلومتر بين أوكرانيا وروسيا، والتي لا تخضع الآن لسيطرة السلطات الأوكرانية، سنغلق هذه الحدود، على الرغم من أن الزج بنفسي في أتون هذا الصراع يمثل مشكلة كبيرة بالنسبة لي، لكننا مستعدون لإرسال جنود من قوات حفظ السلام وحرس الحدود والجيش، وإغلاق هذا الجزء من الحدود، شريطة موافقة الطرفين على ذلك".

وأكد لوكاشينكو تمسكه بطرح أوكرانيا الموحدة وغير القابلة للتجزئة، مشددا على ضرورة الانتقال من الأماني إلى الأعمال في تسوية النزاع في دونباس.

وأضاف "أنه لو كان محل رئيس أوكرانيا، لفعل كل شيء من أجل إنهاء الصراع، وأنه عاتب على الرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشينكو لتقاعسه عن تسوية الأزمة"، مشيرا إلى أن أطرافا خارجية تستغل تلك الأزمة لممارسة الضغط على روسيا.

وشدد على أن بلاده لن تتحالف مع أحد ضد روسيا، مضيفا "لن نقيم علاقة صداقة مع أحد إذا كانت تستهدف الإضرار بروسيا، لاسيما وأنه عندما كنا نعيش مرحلة صعبة، لم يساعدنا أحد غير روسيا والصين، دعونا نقول ذلك بكل صراحة".

