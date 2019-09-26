بحث وزير الطاقة والتعدين، عادل على إبراهيم، اليوم "الخميس" مع سفير النرويج ، بورد هوبلاند، سبل التعاون بين البلدين. وأكد السفير أن بلاده ستعمل على تطوير علاقات السودان بالاتحاد الاوروبي والمجتمع الدولي. Advertisements وأشار إلى أن أصدقاء السودان بصدد عقد مؤتمر في اكتوبر المقبل لدعم السلطات الانتقالية وتذليل معوقات التنمية. وأشار الوزير بالدور الذي اطلعت به النرويج في احلال السلام بين السودان وجنوب السودان، وماظلت تقدمه من دعم فني لتأهيل الكوادر الفنية في قطاع النفط.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النرويج تتعهد بتقديم الدعم للحكومة الانتقالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.