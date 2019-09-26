السعودية: عمليات التحالف ملتزمة بالقانون الدولى

أكدت المملكة العربية السعودية أن تحالف دعم الشرعية في اليمن ملتزم بشكل كامل بأن تكون عملياته العسكرية متوافقة مع قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وملتزم كذلك بإجراء ما يلزم من تحقيق في أي حوادث تثار حولها ادعاءات بوقوع انتهاكات أو مخالفات أثناء العمليات العسكرية، ومحاكمة من تثبت إدانته بارتكاب أي انتهاكات.



وشدد رئيس قسم الشئون الإنسانية في وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، فهد بن محمد بن منيخر، في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة نقلتها وكالة الأنباء السعودية، اليوم الخميس، على دعم المملكة جهود المبعوث الأممي، مارتن غريفيث، للوصول للحل السياسي للأزمة اليمنية، القائم على أساس المبادرة الخليجية، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن 2216.



وأشار منيخر إلى أهمية تكاتف الجهود الدولية من أجل دعم الحكومة الشرعية اليمنية وحمل الميليشيات الحوثية على الانصياع لإرادة المجتمع الدولي، وتحميلها مسئولية الوضع القائم في اليمن.



وأوضح ضرورة تنفيذ اتفاق ستوكهولم بكل دقة، في الوقت الذي تستمر فيه الميليشيا الإرهابية المدعومة من إيران فى انتهاك الاتفاق عبر ما يفوق 6300 خرق، وعدم التزامها بوقف إطلاق النار في الحديدة، في الوقت الذي ما زالت فيه تلك الميليشيات تقوم بانتهاك القوانين الدولية من خلال مصادرتها ونهبها المساعدات الإنسانية، واستمرارها بإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المحملة بالمتفجرات، التي تستهدف المرافق المدنية والمطارات والمنشآت الاقتصادية في المملكة والداخل اليمني.



وأكد منيخر التزام المملكة باستمرارية تقديم الدعم الإغاثي والتنموي للأشقاء في اليمن، حيث ساهمت خلال هذا العام بمبلغ 750 مليون دولار في خطة الاستجابة الإنسانية لليمن، كما ساهم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، من خلال مشروع "مسام"، في نزع ما يزيد على 91 ألف لغم، وحماية وإعادة تأهيل الأطفال الذين جندتهم الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.

